Grausamer Anschlag in Afghanistan

Wir sind zutiefst erschüttert über den grausamen Anschlag, der am vergangenen Wochenende im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul auf die Zivilbevölkerung verübt wurde. Nach Medienangaben sind mehr als 50 Menschen sind gestorben, darunter zahlreiche Schülerinnen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.

"Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie schrecklich es ist, wenn vor allem Kinder zu Opfern von Kriegen und Gewalt werden. Jedes dieser Kinder hatte Freunde, Familie und das gesamte Leben noch vor sich", betont Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. "Die Kinder eines Landes sind dessen Zukunft. Dieser Anschlag ist ein Angriff auf die Zukunft Afghanistans und auf die Hoffnung auf Frieden."

