Charity-Konzert der Band „Leichtmatrose“

Ab sofort gibt es Tickets für das Benefizkonzert von der Band "Leichtmatrose" am 25. September 2021 um 19 Uhr in der Niebuhrg in Oberhausen. Für 15 Euro erleben Sie tolle Live-Musik und ausgelassene Stimmung - und das alles zu Gunsten der Friedensdorf-Kinder! Der Kontakt zur Band ist über die Neuauflage des Liedes "Nein, meine Söhne geb' ich nicht" von und mit Reinhard Mey entstanden. Mit der Aktion konnten bereits viele Spenden für Friedensdorf International gesammelt werden. In einem ausführlichen Interview schildert der Bassist Rick J. Jordan, wie die Idee für die Unterstützung der Friedensdorf-Kinder zustande kam und er berichtet von seinem Besuch in der Oberhausener Heimeinrichtung. Hier können Sie das komplette Interview lesen.