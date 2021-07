Endlich erhalten auch wieder kranke und verletzte Kinder aus Angola die Chance auf eine gesunde Zukunft. Erstmalig seit Beginn der Corona-Pandemie konnten aus dem westafrikanischen Land neue Patientinnen und Patienten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen. „Wir freuen uns sehr, dass es dieses Mal geklappt hat auch neue Kinder aufzunehmen, die aufgrund der Pandemie sehr lange auf diese Reise warten mussten“, so Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. Unter den 31 Mädchen und Jungen, die heute Vormittag mit einem Friedensdorf-Team am Düsseldorfer Flughafen landeten, sind auch Kinder, die schon eine Behandlung in Deutschland hinter sich hatten und nun für ihre wichtige Weiterversorgung zurückkehren. Darunter ist auch die 8-jährige Dinelao, die ursprünglich mit einer ausgeprägten Fehlbildung des Kopfes sowie einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ins Friedensdorf kam. Jetzt stehen bei ihr weitere Behandlungsschritte an, bei denen unter anderem ihre Nase geformt wird und sie so mehr Lebensqualität erhält.

Normalerweise landen auf dem Flughafen Düsseldorf zweimal im Jahr kranke und verletzte angolanische Kinder, die eine dringende medizinische Behandlung benötigen. Doch die Corona-Pandemie änderte alles und erschwert seitdem die ohnehin komplizierte Logistik der Friedensdorf-Hilfsflüge. An der Not der Menschen in Angola änderte sich jedoch nichts. Im Gegenteil: die Corona-Beschränkungen verstärkten diese noch.