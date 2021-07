Hilfe für Kambodscha geht auch unter schweren Bedingungen weiter

Basisgesundheitsstationen sichern die medizinische Versorgung

Ein weiterer Abschnitt der Reise des Friedensdorf-Partners war die Basisgesundheitsstation 37 in der Provinz Prey Veng, wo weitere Hilfsgüter entgegengenommen werden konnten. Momentan entsteht zudem in Kambodscha die mittlerweile 39. Basisgesundheitsstation, die durch die Projektarbeit des Friedensdorfes ermöglicht wird. In der Provinz Tbong Khmum im Nordosten Kambodschas wird fleißig gebaut und nach Abschluss des Baus wird die Basisgesundheitsstation schließlich in die Eigenverantwortung übergeben. Die Einrichtung sichert für die rund 7.300 Menschen aus 9 Dörfern vor Ort eine medizinische Grundversorgung vergleichbar mit einer Hausarztpraxis. Außerdem wird dort Geburtenbegleitung, Schwangerschafts- und Hygieneberatung angeboten sowie nach WHO-Standard geimpft. Bis zur Eröffnung dieser „BGS“ sind die Menschen gezwungen, im Krankheitsfall in die 20 km entfernte Gemeinde zu reisen. Da es keine ausgebauten Straßen gibt, ist dies ein besonders beschwerlicher Weg und in der Regenzeit ist die Reise undenkbar.