Friedensdorf-Team ist wieder in Deutschland angekommen

In den letzten Tagen befand sich ein Team unserer Mitarbeiter*innen in Kabul, um einen Transport für die medizinische Versorgung verletzter und kranker Kinder in Deutschland zu sichern. Nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul und der Ungewissheit der letzten Tage, ist unser Friedensdorf-Team sicher und unbeschadet zum Flughafen in Kabul gelangt. Der zweite Evakuierungsflug der Bundeswehr konnte am 17. August stattfinden. Unser Team war an Bord der Maschine, ist sicher in der usbekischen Hauptstadt Tashkent gelandet und danach mit einem Weiterflug am 18. August in Frankfurt angekommen.