Neues zur Annahme von Sachspenden

Ab Dienstag, den 21. September 2021 erweitern wir die Annahmezeiten von Sachspenden in der Lagerhalle der Friedensdorf-Zentralstelle in Dinslaken. Spenden können dann montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ohne Terminanmeldung in der Annahme-Kammer der Lagerhalle abgegeben werden. Aktuell wird insbesondere gut erhaltene oder neuwertige Kleidung für Kinder und Erwachsene benötigt. Hier können Sie nachlesen, welche Sachspenden wir benötigen und welche Sachen wir leider nicht annehmen können.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Sachspenden können Sie sich gerne unter 02064-4974-0 an uns wenden.

Foto: Jens Braune del Angel