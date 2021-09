„Hilfe wird gepackt“ für Tadschikistan

„Unsere tadschikische Partnerorganisation Dechkadai Sulh Derewnja Mira sorgt für die gewissenhafte Verteilung und Verwendung der Spenden vor Ort. Sie werden an kinderreiche Familien, Waisenhäuser und Einrichtungen für Kinder mit Behinderung übergeben. Die Menschen benötigen dringend haltbare Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel, um die schwierigen Wintermonate zu überstehen“, erläutert Birgit Stifter. Im vergangenen Jahr kamen durch die Aktion „Hilfe wird gepackt“ insgesamt 45 Tonnen (2.700 Pakete) zusammen. „Wir konnten zahlreichen Familien mit der Paketaktion helfen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist diese Unterstützung gefragter denn je gewesen. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie hilfreich die Pakete sind und wie dankbar wir sind“, bedankte sich der tadschikische Partner Safar.

Wer selbst ein Paket packen möchte, erhält alle wichtigen Informationen über die Winterhilfe telefonisch unter 02064-4974-0. Die Standardkartons erhalten Sie ab dem 4. Oktober 2021 in der Friedensdorf-Zentralstelle in der Lanterstraße 21 in Dinslaken gegen Erstattung der Selbstkosten in Höhe von 4 Euro. Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, sich vorher telefonisch anzumelden. Die Paketaktion endet am 24. November 2021. Bis dahin bitten wir Sie, alle gepackten Kartons wieder in der Dinslakener Zentralstelle abzugeben. Zusätzlich werden dringend Spenden benötigt, um die Logistik zu finanzieren.