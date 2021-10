Wir laden alle Kinder und Jugendlichen herzlich zu einer Mal- und Bastelaktion an unserem Stand bei der „Langen Nacht der Demokratie“ in München ein. Eure Weltbilder und Kreativbotschaften werden wir an die Regierenden der Welt versenden. Wir freuen uns auf Eure bunten Ideen!

Wann: 02.10.2021 von 15:00 – 19:00 Uhr

Wo: Im Container Collectiv des Werksviertel Mitte hinter dem Ostbahnhof in München