GHD GesundHeits GmbH spendet für kranke und verletzte Kinder

Das Friedensdorf freut sich über eine Spende der GHD GesundHeits GmbH Deutschland mit Sitz in Ahrensburg, Schleswig-Holstein. Teamleitung Kathrin Friedrich und Home Care Managerin Anne-Marie Hellmig überbrachten als Stellvertreterinnen am 19. Oktober einen 750€-Spendencheck zur Unterstützung der Friedensdorf-Hilfe. Den kranken und verletzten Kindern im Friedensdorf zu helfen, ist für die GHD GesundHeits GmbH eine besondere Herzensangelegenheit. Besonders beeindruckt zeigten sich die beiden Frauen von der Lebensfreude der Kinder sowie auch von den liebevoll gestalteten Außenanlagen in denen die kleinen Patient*innen während Ihres Aufenthalts spielen und „einfach mal Kind sein“ können.