Hilfsflug für Afghanistan hebt heute ab

Wir freuen uns, dass am heutigen Tag (4.11.2021) unser 84. Hilfseinsatz nach Afghanistan stattfinden kann. Ein Friedensdorf-Team wird mit dem Charter-Flug dringend benötigte medizinische Hilfsgüter sowie Winterkleidung und Versorgungsgüter nach Kabul zu bringen. Außerdem können einige Kinder, nach dem Abschluss Ihrer Behandlung, zurück zu ihren wartenden Familien gebracht werden.

Der Hilfsflug wird am Freitagnachmittag in Düsseldorf zurückerwartet. Bei seiner Rückkehr wird auch eine Gruppe afghanischer Mädchen und Jungen an Bord sein, die zu einer medizinischen Behandlung ins Friedensdorf kommen.

Bei den Neuankömmlingen handelt es sich um die Kinder, die bereits im August nach Deutschland reisen sollten. Der geplante Hilfsflug musste jedoch aufgrund des Machtwechsels in Afghanistan zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dass wir nun doch noch einen Hilfsflug durchführen können, freut uns sehr.