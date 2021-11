Charter-Flugzeug erfolgreich gelandet

Das Charter-Flugzeug, das gestern nach Afghanistan aufgebrochen ist, landete heute am späten Nachmittag des 5. Novembers, sicher am Flughafen Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Friedensdorf-Team sind 27 afghanische Mädchen und Jungen zur medizinischen Versorgung ins Friedensdorf gebracht worden. Bei den Neuankömmlingen handelt es sich um die Kinder, die bereits im August nach Deutschland kommen sollten. Der geplante Hilfsflug musste jedoch aufgrund des Machtwechsels in Afghanistan zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Das Friedensdorf-Team freut sich, dass der Flug erfolgreich durchgeführt werden konnte und die Kinder nun medizinisch versorgt werden. Die kleinen Patientinnen und Patienten erholen sich nun von ihrer anstrengenden Reise.