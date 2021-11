Schwerpunkt: Rehazentrum

Seit Frühjahr 2021 befindet sich die Reha-Abteilung in dem neuen Gebäude. Vorher mussten die Kinder den Weg über eine lange Rampe auf sich nehmen, was besonders für die kleinen Patient*innen im Rollstuhl täglich eine Herausforderung war. Weil sich das Gebäude direkt auf dem Dorfplatz befindet, ist der Weg in die Reha nun kurz. Wer die Treppe nicht nehmen kann, kommt mit dem Aufzug in die erste Etage und gelangt so zum Wartezimmer. In dem Raum mit einer beeindruckenden Wand, die ein ehemaliger Praktikant mit einem großen bunten Bild verzierte, wird die Wartezeit mit Spiel und Spaß verkürzt. Wer aufgerufen wird, weiß genau wo es hingeht: entweder zum Verbandsraum, wo das Reha-Team zum Beispiel den Stand der Wundheilung kontrolliert, oder zur physiotherapeutischen Behandlung in den großen Raum der Krankengymnastik. Hier kommen die Kinder gerne her, um spielerisch mit einfachsten Mitteln ihre Beweglichkeit zurück zu erlangen.

Wie alles begann

Wie ist die Idee eines Rehazentrums mit ambulantem Eingriffsraum überhaupt entstanden? Seit der Einführung des Fallpauschalen-Systems in deutschen Kliniken im Jahr 2004 entwickelt sich das deutsche Gesundheitssystem in eine neue Richtung. Mit diesem neuen Abrechnungssystem ist nicht mehr die Liegedauer der Patient*innen für die Vergütung der Krankenhäuser ausschlaggebend, sondern ihre Diagnose. „Krankenhäuser müssen darauf achten, keine Verluste zu machen. Hinzu kommen Gründe wie Zusammenschlüsse und Spezialisierungen von Krankenhäusern, Personalmangel und verschärfte Hygienebestimmungen. Wenn das Friedensdorf um eine kostenfreie Behandlung für ein Kind bittet, stellen wir leider fest, dass es immer weniger Kliniken gibt, die sich dazu bereit erklären können“, erläutert Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter.

Die Krankenhäuser müssen entlastet werden, denn sie sind für die Friedensdorf-Hilfe unentbehrlich. Somit wurde die Idee einer neuen Art der Kooperation geboren. Stellen Sie sich vor: Bibi kommt mit einer Knochenentzündung ins Friedensdorf und muss operiert werden. Die große Operation wird stationär in einer Klinik durchgeführt, da dort die entsprechende Nachsorge möglich ist. Anschließend muss in einer zweiten Operation das Metall, dass in der ersten OP zur Stabilität eingesetzt wurde, wieder entfernt werden. Hierzu kommen ehrenamtliche Ärzt*innen ins Friedensdorf, um dort im neuen Eingriffsraum ambulant zu operieren. Für die Krankenhäuser entstehen somit weniger Kosten. Auch andere kleinere orthopädische und handchirurgische Eingriffe können nun im Friedensdorf stattfinden, dazu gehört beispielsweise das Lösen von Narbenkontrakturen wie bei Sanjarbek sowie die Entfernung von Fixateuren, Metallplatten oder -schrauben. Diese Kooperation hat auch für die Kinder Vorteile, da sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. So konnte Sanjarbek schon wenige Stunden nach seiner Operation wieder zu seinen Freunden, die ihn neugierig auf dem Dorfplatz erwarteten.