Freude schenken und Gutes tun

Liebevoll verpackte Geschenke überreichen, damit Freude schenken und gleichzeitig etwas Gutes tun – Mit den Geschenksets aus Friedas Welt, dem Friedensdorf-Laden in Oberhausen Schmachtendorf, ist dies jeder Zeit möglich.

„Je nach Wunsch und passend zum Anlass, stellen wir aus unserem Sortiment Geschenkesets zusammen, die dann auch bundesweit verschickt werden können. Natürlich dekorieren wir die Geschenke auch passend für die Weihnachtszeit“, beschreibt Anjiela Wistuba, Mitarbeiterin in Friedas Welt.

Bei Interesse melden Sie sich gerne unter: 0208-37617055. Einen Einblick in die große Auswahl an Deko, Feinkost und vielen weiteren Produkten aus Friedas Welt erhalten Sie im Online-Shop oder kommen Sie doch selbst einmal in Friedas Welt zum Stöbern vorbei.

Friedas Welt finden Sie hier:

Hiesfelder Straße 193

46147 Oberhausen

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr: 09:00 - 13:00 und 15:00 - 18:00

Mittwoch: 09:00 - 13:00

Samstag: 10:00 - 13:00