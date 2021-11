Helfende Hände für die Paketaktion

Am vergangenen Freitag sind Mitarbeiter*innen aus dem Oberhausener Werk des Chemieunternehmens Celanese Chemicals Europe GmbH, zur tatkräftigen Unterstützung in die Zentrale des Friedensdorfes gekommen. Gemeinsam mit den Friedensdorf-Mitarbeiter*innen packten sie Pakete, die Friedensdorf International im Rahmen der jährlichen Paketaktion „Hilfe wird gepackt“ an Menschen in Tadschikistan sendet. Neben der wertvollen Unterstützung vor Ort hat sich Celanese auch mit einer Spende von 35 gepackten Paketen an der Aktion beteiligt.

Gegenwärtig werden im Friedensdorf täglich Pakete abgegeben, die von Unterstützer*innen im Rahmen der jährlichen Paketaktion „Hilfe wird gepackt“ übergeben werden. Im Friedensdorf werden diese Pakete gesammelt und Im Anschluss nach Tadschikistan geschickt. Dort werden sie durch unsere Partnerorganisation an kinderreiche Familien, Waisenhäuser und Einrichtungen für Kinder mit Behinderung verteilt.