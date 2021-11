Handarbeiten für den guten Zweck

Das Friedensdorf wird von vielen tollen Menschen unterstützt. Ehrenamtliche Helfer*innen betreuen Kinder während ihres Aufenthalts in den regionalen Krankenhäusern oder führen Aktionen zur finanziellen Unterstützung des Friedensdorfes durch.

Die Aktionsgruppe Sommerkahl hatte am vergangenen Wochenende eine Adventsaktion zugunsten des Friedensdorfes organisiert. In der Gärtnerei Kern in Mömbris verkauften sie selbstgemachte leckere Plätzchen, Marmeladen, Socken und viele wunderschöne Handarbeiten. Am Ende der Aktion waren über 1.800 Euro eingenommen. Ein toller Erlös der zu 100% dem Friedensdorf zugutekommt.