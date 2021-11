Musikalische Unterstützung für das Friedensdorf

Wie auch im letzten Jahr haben die vier jungen Musikerinnen Jana Marie Gropp, Sarah Bergé, Julia Berg und Pauline Gropp vom Leichlinger Ensemble „Mesdames Musicales“ einen musikalischen Adventskalender zusammengestellt. Hinter den 24 Törchen befinden sich exklusive weihnachtliche Musikvideos mit einer Mischung aus den schönsten Weihnachtsmelodien, Klassik und Popmusik.

Der Adventskalender ist sowohl in digitaler Form als auch im klassischen Papierformat für 8 Euro (zzgl. Porto bei postalischer Zusendung) erhältlich. Bei der Papiervariante befindet sich hinter jedem Törchen ein QR-Code, der mit einem Tablet oder Smartphone gescannt werden kann, wodurch man direkt zum Musikvideo gelangt. Der Erlös des Adventskalenders kommt den Friedensdorf-Kindern zugute. Im vergangenen Jahr kam dabei eine tolle Spendensumme in Höhe von 12.000 Euro zusammen. Durch eine Kooperation des Ensembles mit dem „Kempinski Hotel das Tirol“ kommt in diesem Jahr auch der Gewinn der jährlichen Spendenaktion „Be health association“ der Kempinski Hotels, Friedensdorf International zugute.

Den Adventskalender können Sie über folgende E-Mail-Adresse bestellen: mesdamesmusicales@googlemail.com.