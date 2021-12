Die karge Winterzeit in Afghanistan war schon vor der aktuellen Hungerkatastrophe hart. Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss begleitete vor einigen Jahren einen Hilfseinsatz in Afghanistan und die Eindrücke, die er beschreibt, sind heute noch erschreckend aktuell. Einen Teil seiner Erlebnisse im afghanischen Winter, hat Uli Preuss in diesem Video festgehalten.

(Archiv-Video: Uli Preuss)