Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Am 10. Dezember sind Friedensdorf-Mitarbeiterin Claudia Peppmüller und der Journalist Jan Jessen nach Afghanistan geflogen. In Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe. Nach dem Rückzug der internationalen Gemeinschaft und der Machtübernahme der Taliban im Sommer dieses Jahres, spitzt sich die durch eine monatelange Dürre ohnehin angespannte Ernährungssituation der Bevölkerung dramatisch zu. Mindestens die Hälfte der Menschen ist akut von Hunger bedroht. Friedensdorf International hilft in dieser Situation in Kooperation mit dem Afghanischen Roten Halbmond mit einer Lebensmittel-Aktion. Am Morgen des 11. Dezember sind die letzten Grundnahrungsmittel eingetroffen. Hier schildern Claudia Peppmüller und Jan Jessen ihre Eindrücke von der Situation vor Ort.