Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die ärmsten Menschen in Tadschikistan mit Lebensmitteln versorgt werden können. Die Pakete werden in den kommenden Tagen vor Ort in Dushanbe eintreffen. Wir haben eines dieser Pakete auf seinem Weg nach Tadschikistan verfolgt.

(Musik von: https://www.musicfox.com/)