Lebensmittel-Pakete an afghanische Familien verteilt

Die bittere Kälte ist zusätzlich zur Hungersnot eine Bedrohung für die Menschen. „Von allen Seiten haben wir immer wieder gehört, dass die Situation im Land noch nie so schlimm war. Es ist bedrückend zu hören, wenn die Menschen glauben, dass sie sterben werden, wenn jetzt keine Hilfe kommt“, berichtet Claudia Peppmüller bedrückt. „Schon bei unserer Ankunft ist uns aufgefallen, dass deutlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Unsere Partner haben uns erklärt, dass viele vermögende Menschen bereits das Land verlassen haben und auch der Benzinpreis für die afghanische Bevölkerung unerschwinglich geworden ist. Den Leuten fehlt das Geld für Essen, Heizen oder den Kauf warmer Kleidung”, beschreibt sie weiter die Situation vor Ort. So berichtet der Arzt unserer Partnerorganisation, dass selbst er die hohen Kosten für seine Gas-Heizung nicht mehr zahlen kann. Inzwischen nutzt er stundenweise eine elektrische Heizung. Für viele Afghanen ist Heizen in diesem Winter jedoch gar nicht mehr möglich. In ihrer Not verbrennen sie in kleinen Öfen ihrer Wohnungen alles was sie finden können – vor allem Plastik. Dadurch erklärt sich der massive schwarze Dunst, der sich in Kabul am Abend ausbreitet. „Masken werden hier nicht wegen der Corona-Pandemie getragen, sondern als Schutz vor den beißenden und giftigen Dämpfen“, erklärt das Friedensdorf-Team.