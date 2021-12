Ein Lächeln schenken

Die Oberhausener BürgerInteressenGemeinschaft Biefang überreichte am 21. Dezember 2021 eine fantastische Spende in Höhe von 500 Euro sowie eine leckere Überraschung an das Friedensdorf. Bereits im letzten Jahr konnten sich die Friedensdorf-Kinder über allerlei Süßigkeiten freuen. Bei den tollen Leckereien ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir bedanken uns im Namen die Kinder ganz herzlich für die schöne Aktion und die treue Unterstützung!