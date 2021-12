Geschenke für Kinder im Friedensdorf aus Essen Gerschede

Grundschüler*innen spenden für Kinder im Friedensdorf

Bereits im letzten Jahr hat die Schule Gerschede in Essen, mit Ihrer großartigen Sachspenden-Sammelaktion, Hilfe für die Kinder im Friedensdorf geleistet. In diesem Jahr wurde die Aktion wiederholt. Dazu machten sich viele Schüler*innen in ihren Kinderzimmern auf die Suche nach gut erhaltenen Spielsachen, die sie in schönes Geschenkpapier packten und unter den Weihnachtsbaum im Foyer ihrer Schule legten. Außerdem wurden Kleiderspenden sowie Süßigkeiten in Kartons gesammelt und gespendet.

Vier Autos vollgepackt mit Spielsachen, Süßigkeiten und Kleidung wurden von Lehrer*innen und Eltern der Schüler*innen gepackt. Einen Tag vor den Weihnachtsferien wurden die Spenden an Friedensdorf International übergeben. Zu den Geschenken gehörten auch zwei Roller und Fahrräder, die im Friedensdorf für viel Freude sorgen.

Im Namen unserer Schützlinge möchten wir ein großes Dankeschön an alle Unterstützer*innen ausrichten.