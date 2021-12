Jedes Friedensdorf-Kind hält einen bunten Brief in der Hand – viele sind mit liebevoll gemalten Bildern verziert. Die Briefe stammen von Schüler*innen der Heinrich Böll Gesamtschule in Bochum, denn dort haben sich die Kinder in der Vorweihnachtszeit mit dem Friedensdorf befasst. Wie fühlen sich wohl andere Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns und was möchten wir ihnen mit auf den Weg geben? „Ich wünsche dir von Herzen, dass du wieder gesund wirst“, schreibt ein Mädchen an Faustina (Name geändert) aus Angola. Neben den schönen Briefen gab es auch dringend benötigte Kleidung für die Friedensdorf-Kinder. Vielen herzlichen Dank!