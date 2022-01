Friedensdorf-Paketaktion sorgt für strahlende Augen

Die liebevoll gepackten Pakete haben eine weite Reise hinter sich – von Düsseldorf nach Dushanbe. Nachdem die Kartons von engagierten Menschen mit Hygieneartikeln und haltbaren Grundnahrungsmitteln wie Reis, Hülsenfrüchten oder Mehl gefüllt wurden, landeten sie kurz vor dem Jahreswechsel in Tadschikistan. Nun wird die wertvolle Fracht von insgesamt 45 Tonnen über den Friedensdorf-Partner vor Ort auch in entlegene Gebiete verteilt, wo sie bereits sehnsüchtig erwartet wird. „Unsere tadschikische Partnerorganisation Dechkadai Sulh Derewnja Mira sorgt für die gewissenhafte Verteilung und Verwendung der Spenden an Familien, Waisenhäuser und Einrichtungen für Kinder mit Behinderung. Für all diese Menschen ist die Lebensmittel-Paketaktion eine wichtige Hilfe über den Winter“, erläutert Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter.