Friedensdorf International führt Hilfe trotz Hindernissen fort

Unbeachtet von einer breiten medialen Aufmerksamkeit, breiten sich Not und Leid in vielen weiteren Ländern aus. Erstmalig seit Beginn der Pandemie war 2021 auch in Angola endlich wieder ein Friedensdorf-Team vor Ort, um gemeinsam mit unserer Partnerorganisation „Kimbo Liombembwa“, kranke und verletzte Kinder für eine Behandlung in Deutschland auszuwählen. Während ihres Aufenthalts erlebte das Team die weit verbreitete Armut im Land. Die angolanische Partnerorganisation berichtet ihrerseits ebenfalls von den katastrophalen Folgen der Pandemie: Demnach müssen immer mehr Hilfsorganisationen ihre Arbeit in Angola ruhen lassen. „Es ist ein Rückschritt für die medizinische Versorgung in Angola. Beispielsweise konnten Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten vor der Pandemie in Angola behandelt werden. Nun erhalten wir für diese Kinder wieder Anfragen für eine medizinische Behandlung in Deutschland. Dies macht uns sehr traurig und bezeugt die immer schlechter werdende Versorgung vor Ort“, schildert Dr. Servelina, die Ärztin unserer angolanischen Partnerorganisation.

Die Kinder gehören weltweit zu den größten Verlierern dieser Pandemie, daher war es ein wichtiger und notwendiger Schritt, die Friedensdorf-Einzelfallhilfe fortzusetzen.