Größte humanitäre Katastrophe – Kindern droht der Hungertod

Die Hungerkatastrophe in Afghanistan hat sich innerhalb von wenigen Monaten weiter verschärft. Kinder und Erwachsene im ganzen Land drohen zu verhungern. Bereits im Dezember verteilte Friedensdorf gemeinsam mit der Partnerorganisation, dem Afghanischen Roten Halbmond, 2000 Lebensmittelpakete an Bedürftige in der Hauptstadt Kabul.

Die Kinder des Landes sind besonders von der verheerenden Situation bedroht. Laut den Vereinten Nationen leiden rund 3,9 Millionen Kinder an Mangelernährung. Vor lauter Verzweiflung kauen die Kinder Pappe, um ihren Hunger ein wenig stillen zu können. Mehr als 130.000 Kinder droht ohne Hilfe der Hungertod.

Friedensdorf International leistet nun mit 4000 Lebensmittelpaketen schnelle Hilfe - diesmal für mindestens 28.000 Menschen in insgesamt vier Provinzen. Ein Paket -gefüllt mit Mehl, Reis, Tee, Salz, Zucker und Hülsenfrüchten- wiegt ca.120 kg. Eine mehrköpfige Familie kann sich damit für einen Monat versorgen.

Auf dem Online-Spendenportal betterplace.org kann die spendenfinanzierte Aktion nun direkt unterstützt werden. Weitere Informationen finden sie hier.