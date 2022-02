Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Kabul, 11.02.2022

Kindervorstellungen beim Afghanischen Roten Halbmond



Hallo Deutschland,

gestern war der erste Tag in Kabul. Fast 150 Familien mit kranken Kindern aus allen Teilen Afghanistans kamen zum Gelände unserer Partnerorganisation, dem Afghanischen Roten Halbmond. Die Eltern warteten mit einer Wahnsinnsgeduld darauf, ihre kranken und verletzten Kinder für eine medizinische Behandlung in Deutschland vorstellen zu können. Schon vor Abflug rechneten wir mit dem Schlimmsten. Viele Kinder leiden an schwerwiegenden Knochenentzündungen und Verbrennungen, die länger zurückliegen und vor Ort nicht behandelt werden können. Auch Kinder mit Wunden von Schüssen, Schrapnellen, Minen waren darunter. Vielen der Menschen ist anzusehen, wie hart die Zeiten sind. Auch Taliban sind darunter, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Nicht alle Kinder werden den Weg nach Deutschland antreten können, denn manches kann auch in Deutschland nicht behandelt werden. Die Eltern sind dann traurig, manchen stehen die Tränen in den Augen. Aber sie nehmen die Entscheidung klaglos hin. Am Ende dieses langen Tages konnten 30 Kinder ausgesucht werden. Heute erwarten wir wieder 150 Eltern mit ihren Kindern.

Euer Friedensdorf-Team

Foto: Jan Jessen