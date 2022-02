Friedensdorf International bei Bundeskongress Chirurgie 2022 vor Ort

Der Bundeskongress Chirurgie 2022 im Nürnberg Convention Center findet am 11. Und 12. Februar statt. Friedensdorf International ist an beiden Tagen mit einem Infostand vor Ort. Auf dem Bundeskongress tauschen sich Mediziner*innen aus den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Anästhesie und erstmalig auch Fachleute aus der Urologie in zahlreichen Sitzungen und Seminaren aus.

An einem Infostand informiert Friedensdorf-Mitarbeiterin Rita Hornung über die Friedendorf-Hilfe. Die Vernetzung mit Mediziner*innen und Kliniken ist für Friedensdorf International sehr wichtig. Die Einzelfallhilfe für schwer verletzte und kranke Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen ist nur durch die Kooperation mit Kliniken möglich, die uns kostenfrei Behandlungsplätze zur Verfügung stellen