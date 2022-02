Großartiger Spendenerlös des musikalischen Adventskalenders

Zur Weihnachtszeit veröffentlichte das Leichlinger Ensemble „Mesdames Musicales“ zum zweiten Mal einen musikalischen Adventskalender zugunsten der Friedensdorf-Kinder. Wie auch in 2020 haben die vier jungen Musikerinnen Jana Marie Gropp, Sarah Bergé, Julia Berg und Pauline Gropp ihren Adventskalender zusammengestellt.

Hinter den 24 Törchen befanden sich exklusive weihnachtliche Musikvideos mit einer Mischung aus den schönsten Weihnachtsmelodien, Klassik und Popmusik. Durch eine Kooperation des Ensembles mit dem „Kempinski Hotel das Tirol“ kam auch der Gewinn der jährlichen Spendenaktion „Be health association“ der Kempinski Hotels dazu.

„Wir hatten gehofft eine ähnliche Summe wie im Vorjahr zu erzielen. Dass es nun mehr als die doppelte Summe geworden ist, freut uns sehr“, erklärt Jana Marie Gropp. Den großartigen Spendenbetrag in Höhe von 25.396 Euro übergaben Julia Berg und Jana Marie Gropp nun in der Friedensdorf-Zentrale in Dinslaken.