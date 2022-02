So sagten es bereits die Gründer des Friedensdorfes. Seit nun fast 55 Jahren erleben wir im Friedensdorf hautnah, was die Folgen von Kriegen bedeuten. Menschen verlieren ihre Existenz, Kinder verlieren ihre Zukunft. Vor zwei Tagen kehrte erst ein Friedensdorf-Team aus Afghanistan zurück und wurde Zeuge der erschütternden Folgen, die auch Sanktionen für ein Land haben können. Dieser abstrakt klingende Begriff heißt nichts anderes, als Bestrafungen für die Bevölkerung. In Afghanistan sind die drastischen Folgen schon nach wenigen Monaten für die gesamte Bevölkerung spürbar. Kinder, Mütter und Väter drohen zu verhungern. Die medizinische Versorgung liegt brach. Bei den Kindervorstellungen für den aktuellen Hilfseinsatz hat unser Team erlebt, dass Kinder, die eigentlich intensivmedizinisch betreut werden müssten, nicht einmal mehr Zugang zu einfacher Medizin wie Paracetamol haben. Dies ist die Lebensrealität von unzähligen Menschen in Afghanistan. Wir betrachten Sanktionen, die sich gegen die unschuldigen Menschen richten, auch als eine Form von Krieg.

Diese Realität ist heute mit dem Angriff auf die Ukraine auch nun in Europa angekommen. Wir machen uns Sorgen um die vielen Menschen auf beiden Seiten. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Nie haben Kriege zur nachhaltigen Konfliktlösung beigetragen. Nicht gestern, nicht heute, nicht morgen!

Wir hoffen, dass der Krieg auf diplomatischem Weg schnell beendet werden kann.