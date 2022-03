Eindrücke unseres Teams aus dem Irak

1991 kam das erste Kind aus dem Irak zu einer Behandlung nach Deutschland. Bis 2000 konnten drei Kinder medizinisch versorgt werden. Am 15. März 2022 ist erstmalig ein Friedensdorf-Team, bestehend aus Friedensdorf-Leitung Birgit Stifter, Friedensdorf-Mitarbeiterinnen Birgit Hellmuth und Claudia Peppmüller sowie dem Journalisten Jan Jessen, in den Irak geflogen. In den Städten Erbil und Dohuk hat das Team kranke und verletzte Kinder für eine medizinische Behandlung in Deutschland angeschaut.