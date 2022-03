Die Sachspenden-Annahme in der Dinslakener Friedensdorf-Zentralstelle ist coronabedingt voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen leider nicht möglich. Bitte informieren Sie sich, bevor Sie sich auf den Weg machen, unter 02064-4974-0, ob die Annahme von Sachspenden in Dinslaken wieder möglich ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Foto: Jakob Studnar