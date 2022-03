Am 23.03.2022 konnte ein Friedensdorf-Team 19 afghanische Kinder, deren Behandlung abgeschlossen ist, wieder zurück zu ihren Familien bringen. Im Gegenzug erwarten wir heute am 24.03.2022 die Ankunft von 89 schwer kranken und verletzten Kindern am Düsseldorfer Flughafen. Die kleinen Patientinnen und Patienten erhalten hier in Deutschland die dringend benötigte medizinische Versorgung.