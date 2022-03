5 Jahre „Friedas Welt“

Am 25. März 2017 öffnete „Friedas Welt“ seine Pforten in Oberhausen-Schmachtendorf. Seitdem bietet der dritte Friedensdorf-Laden, der im vergangenen Jahr in die Hiesfelder Straße 193 in 46147 Oberhausen umgezogen ist, alles rund um Geschenk- und Dekoartikel sowie Feinkost an. Wer noch auf der Suche nach passender Osterdekoration oder einem schönen Ostergeschenk ist, wird dort garantiert fündig. Stöbern lohnt sich also und ganz nebenbei tun Sie auch noch etwas Gutes. Denn alle Erlöse des Ladens fließen in die Arbeit von Friedensdorf International und helfen somit kranken und verletzten Kindern aus und in Kriegs- und Krisengebieten.