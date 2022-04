Schwerpunkt: Afghanistan

Eindrücke unseres Friedensdorf-Teams aus Afghanistan:

Kabul, 12.12.2021

Hallo Deutschland,

im Marastoon leben alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern. Viele der Frauen hatten Männer, die beim Militär waren und im Kampf gegen die Taliban gefallen sind. Die Frauen machen im Projekt Näh- oder Computerkurse, um nach drei Jahren außerhalb Beschäftigung und Einkommen zu haben. Bislang wird das Marastoon von dem afghanischen Roten Halbmond mit Einverständnis der neuen Regierung weitergeführt, Chef ist jetzt ein Anhänger der Taliban. Wie so viele andere Menschen in Afghanistan haben die Frauen seit August ihre ohnehin bescheidenen Gehälter nicht mehr bekommen und mussten sich deswegen Geld leihen, um ihre Kinder ernähren zu können. Die Lebensmittel, die von uns finanziert wurden, helfen mehrere Wochen. Die Freude war entsprechend groß.

Euer Friedensdorf-Team

Kabul, 14.12.2021

Hallo Deutschland,

gestern haben wir die Lebensmittelverteilung an hunderte bedürftige Familien in einer Außenstelle unseres Partners in Kabul fortgesetzt. Täglich steigen die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Gas. "Wir werden alle sterben, wenn keine Hilfe kommt", war die Botschaft vieler Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Für sie sind diese Lebensmittel nicht nur ein Zeichen, dass man sie nicht vergessen hat, sondern eine große Hilfe einen Monat lang nicht hungern zu müssen.

Euer Friedensdorf-Team

Gardiz, 15.02.2022

Hallo Deutschland,

Lebensmittelverteilung in Gardiz hundert Kilometer südlich von Kabul. Gardiz ist die Hauptstadt der Provinz Paktiya, in der sowohl in den achtziger Jahren wie auch in der Zeit nach 2001 heftige Kämpfe getobt haben. Heute hat der Afghanische Rote Halbmond (ARCS) auf seinem Gelände in Gardiz die Verteilung von Lebensmittelpaketen organisiert, die Friedensdorf International gespendet hat. Auch in den anderen Provinzen, die bei dieser zweiten Lebensmittelverteilung bedacht werden, sind die Pakete mittlerweile angekommen.

Die Verantwortlichen des ARCS können einschätzen, welche Familien die Lebensmittel am dringendsten benötigen und suchten diese im Vorfeld bei Besuchen in den umliegenden Dörfern aus, um sie zu registrieren. Bei der Verteilung wurden die Listen abgeglichen und die Hilfe-Empfänger*innen mussten ihre Fingerabdrücke abgeben. Der ARCS-Verantwortliche für Paktiya und die fünf umliegenden Provinzen erklärt, dass unter den bedürftigen Familien sowohl Taliban waren, als auch Familien, deren Oberhäupter im Kampf gegen die Taliban gefallen seien. Das Verteilungskriterium ist die nachgewiesene Armut.

Bei der Verteilung waren fast ausschließlich Männer anwesend. Auch im Straßenbild von Gardiz sind kaum Frauen zu sehen. Die wenigen, die unterwegs sind, tragen Burka. Die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation sagen, dies sei aber auch vor der Regierungsübernahme der Taliban so gewesen. Unser Partner bedankte sich mehrfach für die Hilfe des Friedensdorfes. Er sagt, dass sieben von zehn Menschen in der Region dringend auf Hilfe angewiesen seien. Es gebe viele Witwen, Waisen und Kriegsversehrte, die über kein eigenes Einkommen verfügten.

Euer Friedensdorf-Team