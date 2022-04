Schritt für Schritt in ein gesundes Leben

Franz Rudolf Steffen aus Schermbeck ist gelernter Orthopädie-Schuhtechniker, war 29 Jahre selbständig in Oberhausen in diesem Beruf tätig und führte als Meister ein Orthopädie-Schuhfachgeschäft in zweiter Generation. Anfang 2019 übergab er seine Firma an einen Nachfolger und entschloss sich zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Rehabilitations-Abteilung des Friedensdorfes.

Den ersten Kontakt zum Friedensdorf hatte Franz Rudolf Steffen bereits Ende der 80er Jahre. Ein Chefarzt des Marienhospitals in Oberhausen fragte ihn, ob er die Nachversorgung eines Friedensdorf-Kindes mit einem orthopädischen Hilfsmittel kostenfrei durchführen würde. Dieser erste Kontakt mit einem Friedensdorf-Kind beeindruckte ihn sehr und so stand er über die Jahre immer mal wieder in Kontakt mit der Reha-Abteilung des Friedensdorfes. Bei Bedarf wurden entsprechende Versorgungen für die Kinder im Bereich der Orthopädieschuhtechnik mit Maßschuhen, Einlagen und Schuhkorrekturen durchgeführt.

Seit 2012 macht er zudem mit dem Ruhrpott-Stammtisch der „BMW Z3 Freunde“ den Friedensdorf-Kindern jährlich mit einer kleinen Rundfahrt in Cabrios eine große Freude. Von dieser Gemeinschaft werden auch Spendenaktionen, beispielsweise durch den Verkauf von Ersatzteilen, für das Friedensdorf durchgeführt. Leider musste diese Aktion durch die Corona-Pandemie aussetzen.

Neben seinem Ehrenamt in der Reha-Abteilung unterstützt Franz Rudolf Steffen bei Bedarf auch den Fahrdienst mit Fahrten zu Krankenhäusern oder Arztpraxen. Seit Anfang 2021 stellt ihm die Orthopädie Schuhtechnik Overlöper GmbH in Oberhausen unentgeltlich ihre Werkstatträume zur Verfügung und dort kann er nun auch orthopädieschuhtechnische Arbeiten zur Versorgung der Friedensdorf-Kinder ausführen.