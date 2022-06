Eindrücke aus Tadschikistan

Duschanbe, 06.06.2022

Endlich! Nach genau drei Jahren sind wir in den frühen Morgenstunden in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe gelandet. Die ersten kranken Kinder haben sich bereits vorgestellt. Ein ehemaliges Friedensdorf-Kind, welches in der Nähe des Projektgebäudes unserer Partnerorganisation wohnt, hat von unserem Aufenthalt erfahren und kam sofort nach der Schule zu uns, um zu berichten, dass es ihm gut geht. Er sieht sich in der Zukunft schon als Mathematiklehrer.