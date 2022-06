Spendenaufruf

Wir sind erleichtert, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für die Überlebenden, vor allem für die Kinder, so zügig erfolgen wird. Bereits am Wochenende erhalten unsere Projektpartner, der Afghanische Rote Halbmond, in den Provinzen Paktika und Chost die ersten großen Lieferungen zur Verteilung. Unter dem Stichwort "Erdbeben" unterstützt Ihr unsere Hilfe für Afghanistan:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH

In unserem Spendenshop könnt Ihr auch symbolisch ein Lebensmittelpaket für Afghanistan kaufen.