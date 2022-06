Qualitätssiegel für das Friedensdorf Bildungswerk

Als anerkannte Familienbildungsstätte hat unser Friedensdorf Bildungswerk zum erneuten Male das Qualitätssiegel des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes PQ-Sys erhalten. Und das mit einem tollen Ergebnis – 100% der geforderten Qualitätsansprüche des Zertifizierungsverfahrens wurden erfüllt.

In einer intensiven Vor-Ort-Begutachtung wurden z.B. die Qualitätsziele des Bildungswerkes beleuchtet und sämtliche Prozesse, die in Zusammenhang mit der Realisierung des Bildungsprogrammes stehen, überprüft. Insbesondere der Umgang mit Feedback von Teilnehmenden und Kursleitenden wurde thematisiert und im Einzelnen näher betrachtet.

Ein schönes Fazit des Auditors am Ende der Begutachtung: „Insgesamt leistet das Bildungswerk eine komplexe und wichtige Aufgabe für Frieden in der Familie und in der Gesellschaft“.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, Kursleitenden und Mitarbeitenden für die Treue und das stetige Miteinander! Das Siegel motiviert unser Bildungswerk auch in Zukunft ein umfangreiches und vielfältiges Bildungsprogramm für den Frieden zusammen zu stellen!