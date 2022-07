(K)eine Welt ohne das Friedensdorf

Frieden – Guten Appetit!

Noch hat sich die Welt, in der es ein Friedensdorf nicht geben sollte, nicht aufgetan. Trotzdem muss die Hoffnung, dass eines Tages die Waffen weltweit ruhen und Kinder keine Waffengewalt erleben müssen, aufrechterhalten werden. Seit jeher vertritt das Friedensdorf eine pazifistische Grundeinstellung. Wie könnte es auch anders, wo die Folgen von Krieg und Krisen vieler Nationen im Friedensdorf doch stets so präsent waren und sind. Den Friedensgedanken vermittelt die Hilfsorganisation den Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten während ihrer Zeit im Friedensdorf. Die genesenen Kinder tragen ihn wiederrum in ihre Heimatländer. Und so stimmen die Mädchen und Jungen im Speisesaal der Heimeinrichtung vor jeder Mahlzeit gemeinsam ein kräftiges „Frieden – Guten Appetit“ an. Leider stellt das Friedensdorf aktuell mit Bedauern fest, dass eine pazifistische Grundeinstellung von vielen Seiten nur noch belächelt wird. Es ist in der Tat einfach, Friedensbewegte als naiv zu bezeichnen. Doch ein Blick auf die Friedensdorf-Kinder reicht aus, um sich darauf zu besinnen, dass es nie vergebens sein darf, sich für Ideen, wie Konflikte ohne Gewalt ausgetragen werden können, einzusetzen.

Seit 1967 ist die Agenda für Friedensdorf International in der Vereins-Satzung festgeschrieben – „sich solcher Kinder und Jugendlicher in Kriegsgebieten und Krisensituationen anzunehmen, denen sonst keine ausreichende Hilfe zuteil wird.“ Friedensdorf International richtet heute seinen Dank an all diejenigen, die dabei helfen, diesen Auftrag mit ihrer Zeit und/oder ihrer Spende zu erfüllen. Nur mit ihrer Hilfe hat das Friedensdorf die bisherigen historischen Herausforderungen sowie die aktuelle Corona-Pandemie gemeistert – und wird dies hoffentlich auch in Zukunft tun können.