Spendenflohmarkt für die Friedensdorf-Kinder

Zum Ende des Schuljahres hatten die Schüler und Schülerinnen des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums in Hamburg eine Idee: Einen Spendenflohmarkt für einen guten Zweck organisieren. Wohin die Spende gehen sollte, stand auch schnell fest; nämlich an die verletzten und kranken Kinder des Friedensdorfes. Und so lockten die Hamburger Mädchen und Jungen Ende Juni zahlreiche Flohmarkt-Gäste mit einem breit aufgestellten Angebot: Waffeln, Kuchen, Kleidung, Bücher, Spiele und auch selbstgemachte Kerzen und Schmuckstücke standen zum Verkauf. Das Engagement der Schüler*innen zahlte sich aus: Insgesamt wurden stolze 619€ gesammelt. „Wir hoffen, das ein oder andere Kind kann damit ein gesunderes Leben führen“, schreibt uns das Schulsprecher*innen-Team. Für diese schöne Spendenaktion bedanken wir uns im Namen unserer Schützlinge sehr herzlich!