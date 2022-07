„Leichtmatrose“ rocken für die Friedensdorf-Kinder

Bei einem Benefizkonzert Anfang Juli spielte die Band „Leichtmatrose“ in der Turbine des Gronauer rock’n’popmuseums nicht nur exklusiv für die anwesenden hundert Gäste, sondern vor allem für die Kinder des Friedensdorfes. Bereits im vergangenen September stand die Hamburger Indie-Rock-Band in Oberhausen auf der Bühne, um Spendengelder für die Friedensdorf-Hilfe zu sammeln. Nach dem denkwürdigen Septemberabend war es „Leichtmatrose“ eine Herzensangelegenheit, erneut für ein Benefizkonzert zu rocken. Das Konzert im rock’n’popmuseum organisierte die Band in Kooperation mit den Museums-Mitarbeitern Michael Sünker, Frontmann der Band „Memories of Fake“, und Dirk Lating, Autoliebhaber aus Metelen (bei Gronau). Als Administratoren der Facebook-Gruppe „Mucke sprengt soziale Grenzen“ suchen sie unter vollem Einsatz immer neue Wege, um Spendengelder für verschiedene soziale Projekte zu generieren. Nach dem Konzertabend freuten sich alle Beteiligten über die tolle Spendensumme in Höhe von 500 Euro. Friedensdorf-Mitarbeiterin Claudia Peppmüller nahm den symbolischen Spendencheck dankend von Herrn Sünker und Herrn Lating in besonderem Ambiente entgegen.