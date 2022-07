Besondere Kunstauktion für die Friedensdorf-Hilfe

Am vergangenen Samstag fand im Rahmen des FANTASTIVALs die Sommernacht des Musicals 2022 im Dinslakener Burgtheater statt. Für ein besonderes Highlight des Abends sorgte Patrick Stanke, Musicaldarsteller und Schauspieler aus Wuppertal: Zu dem Song „From now on“ aus dem Film „The Greatest Showman“ „ertrommelte“ der Wuppertaler ein buntes Gemälde, auf dem alle Teilnehmer*innen der 22. Sommernacht (Sänger*innen und Musiker*innen) unterschrieben haben. Das Bild soll zugunsten der verletzten und kranken Kinder des Friedensdorfes versteigert werden. Wer möchte, hat noch bis Mitternacht am Donnerstag, den 28. Juli 2022, die Möglichkeit, auf den Social-Media-Kanälen der Sommernacht des Musicals an der Auktion teilzunehmen. Momentan liegt das Höchstgebot bei 666,00 Euro. Wir danken dem FANTASTIVAL, allen Mitwirkenden und besonders Herrn Stanke für diese tolle Spendenaktion!