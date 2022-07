Hiroshima-Gedenktag 2022

Mit der jährlichen Gedenkveranstaltung für Hiroshima und Nagasaki möchte die Friedensinitiative Oberhausen auf dem Friedensplatz in Oberhausen am Samstag, den 6. August ab 21 Uhr an die Atombombenabwürfe erinnern und - einer japanischen Sitte folgend - der Opfer mit brennenden Kerzen gedenken.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Atomare Abschreckungsstrategie, die Kriege verhindern sollte, ist gescheitert. Statt Frieden zu sichern, sorgt sie für enormes Misstrauen und gefährlichstes Wettrüsten, statt "Verteidigung" stellt sie sich als maximale Erpressungskraft dar. Der Ukrainekrieg und die Androhungen eines Atomwaffenkrieges zeigen einmal mehr, dass die ganze Weltbevölkerung von entsetzlichen Konsequenzen beunruhigt sein muss.

Mit den alljährlichen Gedenkveranstaltungen auf der ganzen Welt wird gegen das Vergessen der Atombombenopfer Hiroshimas und Nagasakis ein Zeichen gesetzt und für unseren Frieden in Aktion getreten. Auch Sie sind herzlich eingeladen am 6. August dabei zu sein und sich an unserer geplanten Friedenskranich-Aktion, welcher später durch verschiedene Örtlichkeiten Oberhausens fliegen soll, zu beteiligen – als Zeichen für den Frieden!

Mehr Informationen unter:

Friedensdorf Bildungswerk

Tel.: 02064/4974-0

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de