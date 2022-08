Gartenkonzert für das Friedensdorf

Am Samstag, den 20.08.2022, spielt die Oberhausener/Duisburger Band „Vokalrunde“ ein privates Einladungskonzert in Duisburg-Homberg zugunsten der Friedensdorf-Hilfe. „Vokalrunde“ – das sind fünf Musiker*innen, die Folk, Slowrock und Rhythmen aus aller Welt mit Texten aus eigener Feder zu aktuellen Weltereignissen liefern. Unter dem Titel „Zeitenwende“ möchte die Band ihre Gäste im Angesicht der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zu einem nachdenklichen, aber ebenso abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend einladen. Der Eintrittspreis für das Gartenkonzert beträgt 10 Euro. Davon gehen 8 Euro als Spende an das Friedensdorf, 2 Euro beträgt der Kostenbeitrag für die ausgeschenkten Getränke (Bier und Wasser). Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Unter der Mailadresse rainer46047@gmx.de wird um Teilnahmebestätigung gebeten. Es sind noch Restplätze vorhanden.