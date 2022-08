Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Vor einem Jahr übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Ein Friedensdorf-Team war damals vor Ort. Seitdem konnten zwei Hilfsflüge für kranke und verletzte Kinder aus Afghanistan durchgeführt werden. Vom 12. bis zum 21. August fliegt wieder eine Delegation von Friedensdorf International nach Afghanistan und wird vor Ort eine Gruppe von etwa 50 Kindern vorbereiten, die mit einem Hilfsflug im November zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland gebracht werden sollen. Auch die Projektarbeit vor Ort soll ausgeweitet werden. Erst kürzlich konnten zwei Brunnen – in Kundus und in Dschalalabad – gebaut werden. Nun soll einer der Brunnen und auch der Ort in Herat, in dem ein neues Brunnenprojekt geplant ist, besichtigt werden.

In dem folgenden Blog schildert unser Team um Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter, Friedensdorf-Mitarbeiterinnen Birgit Hellmuth und Claudia Peppmüller, den Journalisten Jan Jessen und den Fotografen André Hirtz seine Eindrücke vor Ort.