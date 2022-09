Benefiz-Golfturnier zweier Lions Clubs erzielt hohe Spendensumme

Am Sonntag, den 14. August 2022, fand bei sonnigem Wetter das Lions Benefiz-Golfturnier beim Golfclub am Kloster Kamp statt, das der Lions Club Kamp Lintfort/Rheinberg und der Lions Club Duisburg-Mercator gemeinsam organisiert haben. Durch Sponsoren und die Startgelder der Teilnehmenden kamen insgesamt 20.000 Euro zusammen. Von dem Gesamterlös werden 10.000 Euro an das Friedensdorf Oberhausen gespendet. Jeweils 5.000 Euro verbleiben bei den Lions Kamp-Lintfort/Rheinberg und Duisburg-Mercator für Projekte und Förderung der Jugendarbeit vor Ort. Nach der Siegerehrung mit Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Distrikt-Governor Dr. Martin Feldmann ließen die Golfer*innen und Gäste den Tag beim Grillbuffet gemütlich ausklingen [aus der Pressemitteilung des LC Kamp-Lintfort/Rheinberg].

Gestern überreichten Christian Frick, Präsident des Lions Clubs Kamp-Lintfort/Rheinberg (links) und Hartmut Leser, Präsident des Lions Clubs Duisburg-Mercator (rechts) die Spende symbolisch an Friedensdorf-Mitarbeiter Wolfang Mertens (Mitte). Das Friedensdorf bedankt sich im Namen seiner Schützlinge herzlich für diese großartige Spendensumme!