Friedensdorf-Team kehrt von Afghanistan-Reise zurück

Kabul 2022, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Ein Friedensdorf-Team war damals vor Ort und bekam die Ereignisse hautnah mit. Seitdem konnte die Hilfsorganisation zwei Hilfsflüge für kranke und verletzte Kinder aus Afghanistan durchführen. Vom 12. bis zum 21. August flog nun erneut eine Delegation von Friedensdorf International, in Begleitung des Journalisten Jan Jessen und des Fotografen André Hirtz, nach Afghanistan, um vor Ort eine Gruppe von etwa 50 Kindern vorzubereiten. Diese sollen mit einem Hilfsflug im November für eine medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht werden. Auch die Projektarbeit vor Ort soll ausgeweitet werden. Erst kürzlich konnten zwei Brunnen, in Kundus und in Jalalabad, gebaut werden. Nun besichtigte die Delegation einen der Brunnen und auch den Ort in Herat, in dem ein neues Brunnenbauprojekt geplant ist. Dabei bestätigten sich die Befürchtungen des Friedensdorfes, ein Land vorzufinden, das sehenden Auges auf eine Katastrophe zusteuert.

Medizinische Versorgungslage katastrophal

Zu den Kindervorstellungen in Kabul kamen Kinder, deren gesundheitlicher Zustand fassungslos macht: Zentimeterlange, offene Wunden, die – wenn überhaupt – nur notdürftig mit schmutzigen Verbänden gebunden sind. Bei vielen Kindern haben sich über lange Zeit schmerzhafte Knochenentzündungen gebildet. Der Eiter läuft ihnen aus dem Bein, in einigen Fällen liegen die Knochen offen. Diese Verletzungen würden in Deutschland schon im Anfangsstadium oder akut im Krankenhaus behandelt werden. Den afghanischen Mädchen und Jungen aber stehen nicht einmal Schmerzmittel zur Verfügung. „Die Kinder befinden sich in einem erschütternden Zustand“, erklärt Friedensdorf-Mitarbeiterin Birgit Hellmuth, die vor 30 Jahren zum ersten Mal einen Hilfsflug nach Afghanistan begleitete. „Mit jedem Mal wird die medizinische Situation schlimmer, die Krankheiten und Verletzungen gravierender. Wir möchten es uns nicht ausmalen, wie die Kinder bei unserem nächsten Besuch im November aussehen werden.“ Dass die Kinder in ihrem Zustand Tage und Reisen durch das ganze Land auf sich nehmen, weil sie im Friedensdorf-Büro die einzige Chance auf ein gesundes Leben sehen, ist beinah unvorstellbar.

Die desolate medizinische Mangellage zeigt sich auch im Sozialprojekt „Marastoon“ in Jalalabad, 150 Kilometer östlich von Kabul gelegen. In dem vom „Afghanischen Roten Halbmond“ betriebenen Projekt leben etwa 200 Waisen und 37 alleinerziehende Mütter, die nicht die Möglichkeit haben, sich eigenständig zu versorgen. Ihnen wird eine Unterkunft gegeben und den Frauen die Teilnahme an einem Ausbildungsprogramm als Näherin ermöglicht. Durch den neuen Brunnen, den das Friedensdorf finanziert hat, ist die Trinkwasserversorgung auf dem Gelände des Projektes gegeben. Doch die restlichen Teile des Gebäudekomplexes sind marode, in den Küchen besteht massive Verletzungs- und Verbrennungsgefahr. Auch der äußerliche Zustand der (Waisen-)Kinder hat das Friedensdorf-Team sehr erschüttert. Sie sind verwahrlost und in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Gerne würde die im „Marastoon“-Projekt tätige Ärztin den Kindern eine bessere Versorgung ermöglichen, doch es fehlt schlichtweg an den notwendigen Medikamenten.