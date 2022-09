Der Freundschaftskreis Friedensdorf Mayen ist wieder aktiv

Am kommenden Wochenende findet im rheinland-pfälzischen Mayen das traditionelle Stein- und Burgfest statt. Neben einem Handwerker- und Bauernmarkt auf der Genovevaburg und in den anliegenden Gärten gibt es viele weitere Attraktionen in der Stadt. Der Freundschaftskreis Friedensdorf Mayen nimmt das Fest zum Anlass, um an einem Friedensdorf-Stand Selbstgestaltetes, kleine Naschereien und Bastelarbeiten zugunsten der Friedensdorf-Hilfe zu verkaufen. Zudem werden Herzluftballons bereitgestellt, um diese mit Friedensbotschaften zu beschriften.

Am Weltfriedenstag (Mittwoch, den 21. September 2022) werden die am Stein- und Burgfest eingenommenen Spenden sinnbildlich dem Friedensdorf übergeben. Die Aktion am Mayener Rathaus ist öffentlich, los geht es um 15.30 Uhr. Interessenten und Interessentinnen sind herzlich eingeladen.