Eindrücke unseres Teams aus Angola

Gestern Abend ist ein Friedensdorf-Team in Luanda, der Hauptstadt von Angola, gelandet. Vom 26.09.2022 bis zum 05.10.2022 wird es vor Ort sein, um kranke und verletzte Kinder für eine medizinische Behandlung in Deutschland auszusuchen. Bereits in der nächsten Woche, am 05.10.2002, wird die ausgewählte Gruppe von Kindern mit einem Charter-Flug nach Deutschland fliegen und die Chance auf ein gesundes Leben erhalten.

In dem folgenden Blog berichtet unser Hilfseinsatz-Team von seinen Eindrücken vor Ort.

Luanda, 26.09.2022

Heute Morgen fanden die ersten Kindervorstellungen für kranke und verletzte Kinder, die in Luanda wohnen, statt. Sie und ihre Familien wurden für den frühen Morgen in die Räumlichkeiten unserer Partnerorganisation "Kimbo Liombembwa" gebeten. Diese befinden sich in einem Gebäudeteil eines Krankenhauses in Luandas Zentrum, das einzige offizielle Kinderkrankenhaus in der Stadt. Viele der Kinder, die uns vorgestellt wurden, leiden unter othopädischen Erkrankungen oder urologischen Fehlbildungen. Auch ehemalige Friedensdorf-Schützlinge kamen zu den Vorstellungen. Teilweise werden sie für eine Weiterbehandlung noch einmal nach Deutschland kommen müssen.

Morgen wird eine neue Gruppe von Kindern nach Luanda kommen. Sie werden dafür extra aus den Provinzen anreisen.